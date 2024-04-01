В Челябинской области мужчину засыпало горой щебня в бункере

На Канзафаровском карьере в Кунашакском районе мужчину засыпало щебнем во время работы. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел 31 марта на Канзафаровском карьере, 55-летний сотрудник предприятия спустился в бункер, чтобы его очистить. Рацию рабочий с собой не взял и не сообщил коллегам о том, что планирует проводить работы.

«Оператор погрузчика в этот момент сбрасывал щебень в бункер. Не зная о нахождении коллеги внутри, он заполнил бункер», — сообщили Ura.ru в силовых структурах.

Спасти пострадавшего не удалось, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным портала «74.ru», доследственную проверку проводит региональный СК.

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