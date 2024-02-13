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Рабочему оторвало руку на мебельной фабрике

В Саратове рабочий получил серьезную травму руки на мебельной фабрике

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

СК Саратовской области выясняет обстоятельства травмирования рабочего на производстве, мужчине оторвало часть руки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на фабрике по производству диванов, 28-летний оператор производства линии термовойлока при производстве работ на намоточной машине получил травму.

По данным местных СМИ, мужчине оторвало часть руки, пострадавшего госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства травмирования рабочего устанавливает региональный СК, проводится доследственная проверка.

Ранее в Ленобласти рабочего завалило землей, когда он копал траншею.

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