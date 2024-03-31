Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Турции призвали людей не портить бюллетени на выборах

Власти Турции призвали граждан не портить бюллетени на муниципальных выборах

close
100%
Emrah Gurel/AP

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента призвал граждан не поддаваться манипуляциям, направленным на аннулирование голосов за счет ненадлежащего заполнения бюллетеней. Заявление организации опубликовано в социальной сети Х.

«Сообщения о том, что «после голосования за кандидата, которого вы предпочитаете, нужно вычеркнуть на бюллетене других», являются попытками манипуляций, направленных на то, чтобы сделать эти голоса недействительными», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что избирательные бюллетени, где кроме штампа с надписью «да» или «выбор» есть какие-то другие знаки, будут учитываться как недействительные.

До этого сообщалось, что в Турции началось голосование на муниципальных выборах. Отмечается, что голосование на выборах в местные органы власти началось с юго-востока страны, где избирательные участки открылись на час раньше — в 7:00 по местному времени (совпадает с мск). На основной части страны выборы стартовали в 8:00 и завершатся в 17:00.

Ранее в Кремле прокомментировали вероятный визит Путина в Турцию после выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами