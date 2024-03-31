Власти Турции призвали людей не портить бюллетени на выборах

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента призвал граждан не поддаваться манипуляциям, направленным на аннулирование голосов за счет ненадлежащего заполнения бюллетеней. Заявление организации опубликовано в социальной сети Х.

«Сообщения о том, что «после голосования за кандидата, которого вы предпочитаете, нужно вычеркнуть на бюллетене других», являются попытками манипуляций, направленных на то, чтобы сделать эти голоса недействительными», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что избирательные бюллетени, где кроме штампа с надписью «да» или «выбор» есть какие-то другие знаки, будут учитываться как недействительные.

До этого сообщалось, что в Турции началось голосование на муниципальных выборах. Отмечается, что голосование на выборах в местные органы власти началось с юго-востока страны, где избирательные участки открылись на час раньше — в 7:00 по местному времени (совпадает с мск). На основной части страны выборы стартовали в 8:00 и завершатся в 17:00.

Ранее в Кремле прокомментировали вероятный визит Путина в Турцию после выборов.