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В ГД хотят изменить Концепцию преподавания русского языка

В ГД попросили кабмин РФ подготовить новую Концепцию преподавания русского языка

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Shutterstock

Депутат Госдумы, входящая в комитет по просвещению Анна Скрозникова от партии «Новые люди» обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о подготовке новой редакции Концепции преподавания русского языка и литературы. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность поручения соответствующим органам подготовить новую редакцию Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации и нового плана мероприятий с участием научного и образовательного сообщества», — сказала Скрозникова.

Депутат привела результаты опроса учителей русского языка и литературы, из которого следует, что 67% опрошенных отметили знание документа, а 74% респондентов считают важным актуализировать концепцию с обозначением проблемных сфер развития.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству увеличить финансирование программ по продвижению русского языка в мире.

Ранее Владимир Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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