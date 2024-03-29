В ГД хотят изменить Концепцию преподавания русского языка

Депутат Госдумы, входящая в комитет по просвещению Анна Скрозникова от партии «Новые люди» обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о подготовке новой редакции Концепции преподавания русского языка и литературы. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность поручения соответствующим органам подготовить новую редакцию Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации и нового плана мероприятий с участием научного и образовательного сообщества», — сказала Скрозникова.

Депутат привела результаты опроса учителей русского языка и литературы, из которого следует, что 67% опрошенных отметили знание документа, а 74% респондентов считают важным актуализировать концепцию с обозначением проблемных сфер развития.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству увеличить финансирование программ по продвижению русского языка в мире.

Ранее Владимир Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.