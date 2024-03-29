Российские силовики задерживали подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Таджикистане

В задержании подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в Таджикистане участвовали российские силовики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Девять подозреваемых были задержаны сотрудниками Госкомитета нацбезопасности в ходе совместных следственных мероприятий с российскими коллегами, находящимися в Душанбе», — сообщили источники агентства в силовых структурах Таджикистана.

Задержанные подозреваются в причастности к теракту в «Крокусе» и связях с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

До этого в Таджикистане задержали еще девятерых по делу о теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанные с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».