Российские юристы предложили ввести наказание для «пособников иноагентов»

В России приняли закон, запрещающий размещать рекламу у иностранных агентов. Однако в нем есть «лазейка», которой при желании можно воспользоваться, заявил учредитель фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук Александр Карабанов. Иноагенты могут получать средства за рекламу с помощью «фирм-прокладок» или расчетных счетов других физлиц, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Возможность воспользоваться другим счетом сильно снижает эффективность принятых мер, убежден юрист. По его мнению, решить эту проблему можно если ввести понятие «пособника иноагента». После этого нужно начать привлекать к ответственности тех, кто помогает признанным иноагентами ИП и физлицам, считает Карабанов.

Принятый закон не предусматривает наказание для тех, кого иноагент в своих постах рекомендует, а лишь вводит запрет именно на коммерческую рекламу, подчеркнул юрист. Это дает возможность обойти запрет – иноагент может заявить, что размещает информацию о како-либо компании бесплатно, получая за это средства от подставных лиц, считает Карабанов.

«На иноагентов может работать целый штат людей, выполняя самые разные поручения. Все они фактически действуют против интересов РФ», — заявил он.

По словам юриста, он направил президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором предложил ввести понятие «пособник иноагента».

Напомним, закон о запрете рекламы у иностранных агентов Путин подписал 11 марта. Документ предусматривает штрафы как для самих иноагентов, так и для рекламодателей, а также уголовную ответственность при повторном нарушении. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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