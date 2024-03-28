Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд обратил акции Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу РФ

Арбитражный суд обратил в пользу РФ акции Ивановского завода станкостроения

close
100%
Freepik.com

Арбитражный суд Ивановской области по иску заместителя генерального прокурора РФ обратил в пользу Российской Федерации акции Ивановского завода тяжелого станкостроения. Об этом сообщили на сайте суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в сообщении.

Причиной обращения в суд стали допущенные нарушения при приватизации объекта.

До этого Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. В надзорном ведомстве заявили, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что, РФ не собирается массово переводить предприятия в государственную собственность.

Ранее Путин напомнил, что деприватизация должна проходить строго по закону.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами