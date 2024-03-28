Суд обратил акции Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу РФ

Арбитражный суд Ивановской области по иску заместителя генерального прокурора РФ обратил в пользу Российской Федерации акции Ивановского завода тяжелого станкостроения. Об этом сообщили на сайте суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в сообщении.

Причиной обращения в суд стали допущенные нарушения при приватизации объекта.

До этого Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. В надзорном ведомстве заявили, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что, РФ не собирается массово переводить предприятия в государственную собственность.

Ранее Путин напомнил, что деприватизация должна проходить строго по закону.