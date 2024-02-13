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Cтало известно, почему Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов

«Ъ»: Генпрокуратура конфискует заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура требует передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на иск к владельцам предприятий.

В надзорном ведомстве утверждают, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности. Согласно правилам приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче заводов в частные руки должно было принимать российское правительство, однако этого не случилось, и приватизация была утверждена региональными властями.

Генпрокуратура указывает, что после получения 100% акций бизнесмен Юрий Антипов в феврале 2023 года оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания «Эталон», после чего три завода ЧЭМК попали под контроль резидентов недружественных государств, среди которых канадско-швейцарская RFA International.

По данным Генпрокуратуры, выпускаемая заводами под контролем резидентов недружественных стран и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам российского государства по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, — страны, которые ведут «агрессивную политику» в отношении РФ и поставляют оружие на Украину.

Ранее сообщалось, что в Москве арестованы счета экс-замминистра энергетики на сумму почти 42 млн рублей.

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