Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил значение культуры для россиян

Путин: в трудные времена для России культура является духовным каркасом народа

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Культура придает россиянам сил в трагические моменты для страны, а также является духовным каркасом для народа. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками культурной сферы в Тверской области. Его слова приводит ТАСС.

По мнению президента, культура наделяет человека силой, а также поддерживает идентичность российских граждан.

Также Путин заявил, что чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства страны. В рамках встречи с работниками культуры Тверской области президент подчеркнул, что их миссия является колоссальной, ведь они сохраняют единство культурного пространства, что является чрезвычайно важным.

До этого Путин заявил, что в РФ не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в недружественных странах. Также Путин назвал «неумными людьми» заявляющих об отмене русской культуры.

Ранее Безруков не поддержал слова о негативном влиянии западной культуры на художественные вкусы россиян.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами