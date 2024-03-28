Путин объяснил значение культуры для россиян

Культура придает россиянам сил в трагические моменты для страны, а также является духовным каркасом для народа. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками культурной сферы в Тверской области. Его слова приводит ТАСС.

По мнению президента, культура наделяет человека силой, а также поддерживает идентичность российских граждан.

Также Путин заявил, что чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства страны. В рамках встречи с работниками культуры Тверской области президент подчеркнул, что их миссия является колоссальной, ведь они сохраняют единство культурного пространства, что является чрезвычайно важным.

До этого Путин заявил, что в РФ не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в недружественных странах. Также Путин назвал «неумными людьми» заявляющих об отмене русской культуры.

Ранее Безруков не поддержал слова о негативном влиянии западной культуры на художественные вкусы россиян.