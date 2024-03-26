Путин обратил внимание на обучение математике в школах

В российских школах необходимо повышать качество преподавания математики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поручение которого опубликовано на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений разработать по согласованию с президиумом Совета при президенте РФ по науке и образованию и утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования», — поручил Путин.

В документе Путин также указал сроки выполнения поручения — до 1 июля 2024 года.

До этого президент России Владимир Путин поручил российским ученым до 15 апреля сформулировать предложения о международном рейтинге университетов стран БРИКС.

Ответственными за выполнение этого поручения назначил возглавляющего Союз ректоров руководителя МГУ Виктора Садовничего, президентов РАН и РАО Геннадия Красникова и Ольгу Васильеву.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.