Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Общественная палата обсудит возвращение смертной казни в РФ

«Известия»: Общественная палата обсудит возвращение смертной казни в РФ

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Государственной думы обсудят возвращение смертной казни в России на площадке Общественной палаты. Об этом пишет «Известия».

При этом депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов назвал рассмотрение вопроса о снятии моратория на смертную казнь в РФ на площадке ОП первым шагом к реализации этой меры. Отмечается, что вынесению вопроса на обсуждение будет предшествовать подготовка законопроекта о снятии моратория.

«Когда в стране оправдательных приговоров 0,33%, ошибки просто неизбежны. В реестре террористов и экстремистов сегодня не только радикальные боевики, но и люди, которые никого не убивали», — прокомментировал возможность возвращения смертной казни вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, лучшим выходом из ситуации будет не возвращение смертной казни, а ужесточение контроля за оборотом оружия и улучшение иммиграционного законодательства.

До этого сенатор СФ Афанасьева призвала снять мораторий на смертную казнь для террористов. Поводом к возобновлению дискуссий на эту тему стал теракт в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее глава СПЧ Фадеев сравнил снятие моратория на смертную казнь с открытием ящика Пандоры.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами