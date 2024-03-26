Общественная палата обсудит возвращение смертной казни в РФ

Депутаты Государственной думы обсудят возвращение смертной казни в России на площадке Общественной палаты. Об этом пишет «Известия».

При этом депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов назвал рассмотрение вопроса о снятии моратория на смертную казнь в РФ на площадке ОП первым шагом к реализации этой меры. Отмечается, что вынесению вопроса на обсуждение будет предшествовать подготовка законопроекта о снятии моратория.

«Когда в стране оправдательных приговоров 0,33%, ошибки просто неизбежны. В реестре террористов и экстремистов сегодня не только радикальные боевики, но и люди, которые никого не убивали», — прокомментировал возможность возвращения смертной казни вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, лучшим выходом из ситуации будет не возвращение смертной казни, а ужесточение контроля за оборотом оружия и улучшение иммиграционного законодательства.

До этого сенатор СФ Афанасьева призвала снять мораторий на смертную казнь для террористов. Поводом к возобновлению дискуссий на эту тему стал теракт в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее глава СПЧ Фадеев сравнил снятие моратория на смертную казнь с открытием ящика Пандоры.