В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов

Сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева утверждает, что граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Сенатор считает, что для террористов должна быть предусмотрена «только смертная казнь», ведь подобным поступкам нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам.

До этого глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни подвергнется глубокой проработке, будет вынесено решение, отвечающее запросам общества.

Он заверил, что данная тема будет полноценно и профессионально проработана.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».