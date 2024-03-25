В СПЧ ответили на предложения вернуть смертную казнь

Потенциальное решение об отмене моратория на смертную казнь должно быть «глубоко продуманным», заявил «Газете.Ru» председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, нужно сначала разобраться с проблемами, из-за которых появляются предложения вернуть высшую меру.

«Решение должно быть глубоко продумано, здесь очень много разных факторов. У нас тоже дискуссия в Совете по правам человека. Например, одни говорят, что смертная казнь никак не влияет на потенциальных преступников, что в странах, где смертная казнь сохраняется, уровень преступности по-прежнему высокий. Есть и другая точка зрения. Я говорил с выдающимися правоведами. Они говорят, что в конкретном случае, когда речь идет о смертной казни для террористов, такая мера может оказать влияние на пособников. Понятно, что большинство исполнителей знают, на что они идут, а пособники полагают, что это довольно невинные действия», — сказал он.

Фадеев считает, что в вопросе снятия моратория на смертную казнь следует учитывать и «войну, которая ведется с Западом».

«Решение надо принимать в контексте той войны, которую мы сейчас ведем с Западом. Это другая ситуация, отличная от того, что было раньше, несколько лет назад. В этом контексте общественное настроение имеет значение. Общественные настроения, конечно, как можно предположить, склоняются в сторону возвращения смертной казни», — пояснил он.

По словам Фадеева, в случае возвращения смертной казни для статей о терроризме есть риск «открыть ящик Пандоры» — люди начнут настаивать на такой мере и по другим статьям.

«Я считаю, что в любом случае безотносительно обсуждения предыдущих вопросов ящик Пандоры открывать нельзя. Это рискованно. Мы находимся в условиях войны с Западом. Вот из этого и надо исходить. Возможно, как говорят некоторые российские правоведы, на время вот этой острой ситуации вернуть смертную казнь по очень ограниченным составам, может быть, только по одному составу — по терроризму. Вернуть, а потом отменить. Тогда ситуация улучшится, может быть. Я могу продолжать те вопросы, которые требуют обсуждения и ответа. Поскольку это очень серьезное решение и надо подойти к этому весьма серьезно. Только ответив на эти вопросы, обсудив их, надо принимать осмысленное решение. А сводить все к тому «вы за или против», «да или нет» в этой ситуации я считаю неправильным», — заключил он.

На следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле» глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни «подвергнется глубокой проработке, будет вынесено решение, отвечающее запросам общества».

Снять мораторий на смертную казнь призвала член Совета Федерации Елена Афанасьева. По ее словам, для террористов должна быть предусмотрена «только смертная казнь». О казнях и репрессиях в отношении семей террористов говорил и бывший президент Дмитрий Медведев.

В свою очередь глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что споры о смертной казни в России «могут увести в ложном направлении». Cенатор от Красноярского края Андрей Клишас заявил, что ни одна из палат российского парламента не может перешагнуть через решение Конституционного cуда по этому вопросу. Также он говорил, что для этого придется снова менять Конституцию.

Ранее Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о возвращении смертной казни.