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Девять пострадавших при теракте в «Крокусе» находятся в крайне тяжелом состоянии

Голикова: девять пострадавших в «Крокусе» находятся в крайне тяжелом состоянии

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Maxim Shemetov/Reuters

Девять пострадавших в «Крокусе» до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявила РИА Новости вице-премьер-министр России Татьяна Голикова.

Отмечается, что среди этих девяти человек есть один несовершеннолетний.

Сообщается, что еще 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в состоянии средней тяжести. При этом 25 пациентов готовят к выписке после улучшения состояния.

23 марта Голикова заявила, что 107 пострадавших в «Крокусе» находятся на лечении в стационарах.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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