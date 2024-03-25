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СК России устанавливает организаторов теракта в Подмосковье

СК России устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

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Moscow News Agency/Reuters

СК России устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, который произошел 22 марта. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», — отметили в СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, предоставили ли страны помощь России в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что российские службы работают самостоятельно, ни о какой помощи речи не идет.

24 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Лидер Таджикистана также подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания. Рахмон и Путин отметили, что спецслужбы и ведомства РФ и Таджикистана ведут плотную работу в сфере противодействия терроризму.

Ранее президент Эстонии осудил теракт в «Крокус Сити Холле».

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