СК России устанавливает организаторов теракта в Подмосковье

СК России устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, который произошел 22 марта. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», — отметили в СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, предоставили ли страны помощь России в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что российские службы работают самостоятельно, ни о какой помощи речи не идет.

24 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Лидер Таджикистана также подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания. Рахмон и Путин отметили, что спецслужбы и ведомства РФ и Таджикистана ведут плотную работу в сфере противодействия терроризму.

Ранее президент Эстонии осудил теракт в «Крокус Сити Холле».