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Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле теракт в «Крокусе» провалом спецслужб

Песков заявил, что ни один город не застрахован от терактов

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Александр Кряжев/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни один город и ни одна страна в мире не могут быть застрахованы от угрозы терроризма, так как борьба с ним – это постоянный процесс. Так он ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», можно ли считать произошедший в «Крокус Сити Холле» теракт провалом работы сотрудников силовых структур.

«В сети сейчас много всего эмоционального, и истеричного, и провокационного. Понятно, что эта чудовищная трагедия вызывает очень много эмоций. Но к сожалению, наш мир показывает, что ни один город и ни одна страна не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма. Борьба с терроризмом — это постоянный процесс, который требует международного взаимодействия полноформатного. Но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным, конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а ни в какой мере не ведется», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Из-за произошедшего в Москве отменили все массовые мероприятия в наступившие выходные.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение. В результате теракта погибли не менее 137 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует посещать «Крокус Сити Холл».

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