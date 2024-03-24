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Очевидцы сообщили о странном поведении террориста в «Крокусе»

Daily Storm: предполагаемый террорист что-то шептал и лихорадочно ходил по залу

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Очевидцы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сообщили, что один из предполагаемых боевиков вел себя странно во время посещения объекта за несколько дней до происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на очевидцев.

«Он пришел как обычный посетитель «Крокуса» на концерт Алессандро Сафина. Говорят, странно себя вел, сидел на диване и молился, шептал что-то, потом лихорадочно ходил по залу», — сообщила собеседница издания.

По словам очевидца подозреваемый купил билет на концерт чтобы попасть в зал.

До этого сотрудник службы безопасности подмосковного «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков сообщил, что вывел из здания, где произошел теракт, более 100 человек.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура.

Ранее охранник «Крокуса» оценил подготовку напавших террористов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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