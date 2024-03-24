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В сети сообщили о памятных акциях в день траура по жертвам теракта в «Крокусе»

В российских городах прошли памятные акции по жертвам теракта в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

В день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в российских городах проходят памятные акции и появляются стихийные мемориалы, сообщают Тelegram-каналы.

Так, стихийный мемориал появился в центре Петропавловска-Камчатского у стелы «Город воинской славы», сообщил Тelegram-канал агентства «Камчатка-информ». Жители Камчатки зажигают свечи, несут цветы и игрушки.

Вместе со всей страной разделяют скорбь жители Адыгеи, написал в своем Тelegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Он отметил, что за свою историю Россия не единожды сталкивалась с террористическими угрозами, и всегда такие удары приводили к еще большей сплоченности и взаимоподдержке многонационального народа.

Стихийный мемориал возник и на центральной площади города Горно-Алтайска. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил его, чтобы возложить цветы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы субъекта Михаил Максимов.

В память о жертвах теракта в «Крокусе» жители Перми несут цветы к мемориалу жертвам пожара в клубе «Хромая лошадь», сообщается на странице группы в ВКонтакте «Я родился в Закамске, Перми».

«Пермский край скорбит вместе со всей страной», — заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Жители Еврейского автономного округа несут цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу, образовавшемуся около кафедрального собора на улице Ленина в Биробиджане, сообщает Тelegram-канал правительства ЕАО. Также у мемориала прошел митинг в память жертв теракта.

Оренбуржцы несут цветы и игрушки к стеле «Ангел Мира», отмечает агентство «Оренбург Медиа».

Нижегородцы возлагают цветы к мемориалу у памятника Чкалова.

Стихийные мемориалы жертвам трагедии появились и в Самарской области. Жители Самары приходят к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы. В Сызрани горожане несут игрушки и лампады к местному Кремлю, а в Тольятти — гвоздики к Вечному огню на площади Свободы.

В Коркинском районе Челябинской области приспустили государственные флаги, чтобы прикрепить к ним траурные ленты. А у местной школы искусств состоялось возложение цветов к импровизированному мемориалу в память о жертвах теракта.

Приблизительно к 19:00 на калужской телебашне включат подсветку в виде горящей свечи и появятся слова скорби в память о жертвах теракта, сообщает Теlegram-канал НИКА

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. На следующий день президент России Владимир Путин обратился со словами соболезнования к людям, потерявшим родных и близких. Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.

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