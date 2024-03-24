«Крокус Сити Холл» будут восстанавливать

«Крокус сити холл» планируют восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Крокус интернешнл», которая владеет концертным залом в Красногорске.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении.

В компании выразили соболезнования всем, кто потерял родных и близких. В пресс-службе обратили внимание, что будет сделано все возможное, чтобы помочь властям и спецслужбам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной «помочь жертвам теракта».

В релизе отдельную благодарность выразили команде концертного зала, которая в момент трагедии действовала «профессионально, четко и героически», спасая жизни гостей и сотрудников.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о масштабах и возможных последствиях теракта в «Крокусе».

Ранее Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией.