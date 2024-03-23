Коллекторов призвали простить долги пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) предложила участникам рынка принять решение о прощении долгов всем пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств призывает всех участников рынка профессионального взыскания поддержать инициативу крупнейших компаний отрасли, входящих в совет ассоциации, и принять решение о прощении долгов всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года», — заявили в НАПКА.

До этого сообщалось, что Совкомбанк намерен списать все кредиты пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», а также их ближайших родственников.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе». Глава государства также объявил 24 марта днем общенационального траура.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».