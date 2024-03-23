Глава Еврокомиссии осудила теракт в «Крокус Сити Холле»

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила теракт в «Крокус Сити Холле». Ее слова приводит The Guardian.

«Я решительно осуждаю террористическую атаку на «Крокус Сити Холл», ответственность за которую взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России). Мои мысли с жертвами и их семьями в это скорбное время», — заявила она.

До этого в НАТО заявили, что альянс безоговорочно осуждает теракт в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».