НАТО осудило теракт в «Крокус Сити Холле»

Представительница НАТО Фарах Дахлалла заявила в соцсети X (бывшая Twitter), что альянс «безоговорочно осуждает» теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Ничто не может оправдать такие чудовищные преступления», — заявила она.

Дахлалла выразила соболезнования жертвам теракта и их семьям.

До этого теракт осудил глава Евросовета Шарль Мишель. Он назвал случившийся теракт ужасным и добавил, что гибель невинных людей где бы то ни было — это человеческая трагедия.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в спецслужбе. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».