44 человека находятся в тяжелом состоянии после теракта в Подмосковье

44 человека, среди них двое детей, находятся в тяжелом состоянии в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Состояние 16 пострадавших из них оценивается как крайне тяжелое.

Мурашко рассказал, что медицинскую помощь оказывают 107 пострадавшим в теракте, в том числе четверым детям. При этом 16 пострадавших, включая одного ребенка, находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще 44, среди которых двое детей, — в тяжелом.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва и Московская область выплатят компенсации пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» от 500 тыс. до 3 млн руб.

Тем временем президенту России Владимиру Путину доложили о задержании в общей сложности 11 человек, в том числе четырех подозреваемых в непосредственном участии в теракте в «Крокусе». Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте.