Baza раскрыла личности подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, речь о гражданах Таджикистана Махмадрасуле Насридинове (37 лет), Ривожидине Исмонове (51 год), Шохинджонне Сафолзоде (21 год) и Рустаме Назарове (29 лет).

Кто из них задержан — пока неизвестно.

До этого сообщалось, что в Брянской области был задержан один из автомобилей, проходящих по ориентировке после теракта в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала 112, с задержанными работают правоохранители. Отмечалось, что говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» – преждевременно.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве произошел теракт. Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».