Три западных страны стали подпитывать электроэнергией Украину после массированных ударов по энергетической системе страны. Об этом сообщил Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Каким образом это может прекратить? С рынка убирается объем меньше, чем поставляет Украина. Более того, с рынка убирается объем меньше, чем прирастила за последнее время поставки Украины. То есть проблема остается», — сообщил Рогов.

До этого сообщалось, что пророссийское подполье в подконтрольных Киеву регионах подвело первые итоги массированного удара по украинским военным и энергетическим объектам в ночь на 22 марта. Источник агентства заявил, что основной удар российских военных пришелся по заводам, энергетической инфраструктуре и тыловым казармам.

По данным подпольщиков, в Харькове было зафиксировано более 20 прилетов. Повреждены ТЭЦ №5 и ТЭЦ №3. Снаряд попал в танкостроительный завод имени Малышева. Кроме того, поступили сведения о попадании в завод «Электротяжмаш», где находилась тяжелая военная техника ВСУ. По данным мэра Харькова, город был полностью обесточен в результате ударов.

Ранее на Украине заявили о желании немедленно заполучить ядерное оружие.