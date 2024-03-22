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Пытающийся засудить мать россиянин обвинил ее в колдовстве и крушении Ил-76

Житель Челябинской области обвинил мать в покушении на его жизнь и колдовстве

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Житель Миасса Челябинской области судится со своей матерью, причинившей ему тяжелые травмы при самообороне. Об этом сообщает агенство Ura.ru со ссылкой на источник в судебной системе.

Адвокат женщины заявил, что его клиентке предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Преступление произошло, когда она защищалась от сына. Тот утверждает, что мать пыталась расправиться с ним, чтобы не возвращать 200 тыс. рублей, которые он сам отдавал ей на хранение.

Мужчина привлек к процессу родственников, которые давно недовольны тем, что женщина получила от матери в наследство дом. Недавно они, выступая в судебном заседании, обвинили ее в крушении Ил-76, произошедшем 12 марта в Ивановской области. Подсудимая будто бы всегда желала зла семье разбившегося пилота и с помощью колдовства предрешила исход авиапроисшествия.

Пока неизвестно, примет ли суд показания многочисленных родственников. Тем временем потерпевший собирается добиться переквалификации действий матери на более тяжкий состав преступления. Он также настоял на рассмотрении дела в общем порядке.

«Потерпевший возражал против особого порядка судопроизводства и настоял на рассмотрении дела в общем порядке. Он считает необходимым, чтобы суд выслушал всех участников этих событий, а заодно и тех, кто не имеет к этому делу никакого отношения. Он открыто заявил, что его целью является возвращение дела прокурору для предъявления матери обвинения в покушении», — рассказал адвокат обвиняемой.

Ранее мужчина обвинил свою жену в краже из-за ссоры и сам стал фигурантом уголовного дела.

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