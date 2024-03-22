В России хотят запретить продажу сладкой газировки детям

В России следует ввести запрет на продажу сладких газированных напитков детям до 18 лет, чтобы защитить их здоровье, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Соответствующе предложение она направила в профильные комитеты Госдумы, передает RT со ссылкой на копию документа.

Волынец напомнила, что сладкую газировку нельзя продавать в образовательных учреждениях. В этих напитках много консервантов и ароматизаторов. Из-за чего они негативно влияют на здоровье детей, в том числе портят зубы, приводят к ожирению и нарушают обмен веществ, подчеркнула общественница.

Она призвала не только запретить продавать такие напитки несовершеннолетним, но также усилить распространение информации о вреде этого продукта.

«Важно просвещать родителей и детей о вреде потребления сильногазированных напитков и стимулировать использование более полезных и природных альтернатив», – заявила детский омбудсмен РТ.

Волынец призвала главу комитета Госдумы по охране здоровья Бадму Башанкаева и члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Ларионову рассмотреть возможность разработки соответствующего законопроекта.

Напомним, диетологи считают сладкую газировку более опасным для здоровья продуктом, чем фастфуд. Из-за резкого скачка сахара в крови она разжигает аппетит, впоследствии провоцируя развитие сахарного диабета и ожирения.

Ранее невролог предупредила об опасности чипсов и газировки для мозга.