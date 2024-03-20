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Россиянин спас трех спящих детей из горящего дома

В Челябинской области мужчина выбил дверь и спас трех детей из горящего дома

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Depositphotos

В Челябинской области житель деревни спас трех детей во время пожара в соседском доме. Об этом сообщили в местной пожарно-спасательной части.

Инцидент произошел 16 марта в деревне Камышевка Аргаяшского района. Местный житель шел по улице Матвеева и заметил, что на крыше одного из домов быстро увеличивается темное пятно. Увидев дым, мужчина вызвал пожарных и побежал во двор дома. Он понял, что внутри кто-то есть, и выломал запертую входную дверь. Оказалось, что в доме спят дети, спаситель разбудил их и вывел на свежий воздух.

«В результате пожара уничтожена кровля по всей площади дома. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки», — уточнили в 56-й пожарно-спасательной части.

Горение кровли быстро ликвидировали. Хозяева дома, как уточняется, в тот момент были на работе.

Ране в Кургане 12-летний мальчик спас из горящего дома двух маленьких братьев и сестру.

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