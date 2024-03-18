В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе 18 марта снова была запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он попросил местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил чиновник.

18 марта министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что за неделю более 80 человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

Позже слова главы государства прокомментировал экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

По его мнению, формировать «санитарную зону» на Украине нужно, учитывая дальность поражения артиллерии, которая составляет до 70 км.

Ранее украинская армия обстреляла село в Курской области.