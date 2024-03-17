Россияне на Пхукете встали в длинную очередь у избирательного участка

На Пхукете у российского генерального консульства России, где расположен избирательный участок для выборов президента РФ, образовалась километровая очередь из россиян, желающих проголосовать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередь начинается у дверей генконсульства, пересекает площадь перед российским дипломатическим учреждением, заворачивает за угол дома напротив и тянется вдоль улицы по тротуару, занимая всю его ширину на протяжении сотен метров», — следует из сообщения.

До этого уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения в ООН, БДИПЧ ОБСЕ и несколько других организаций для того, что права российских избирателей за рубежом не нарушались.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Событие не обошлось без инцидентов: в нескольких регионах РФ люди залили избирательные урны зеленкой и краской, испортив бюллетени. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «элементами терроризма».

За пост президента России борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее сообщалось, что школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре.