Путин поручил СК РФ опубликовать итоги расследования по Ил-76

Российский лидер Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ обнародовать итоги расследования по крушению военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», — следует из текста поручения президента.

При этом отмечается, что доклад должен быть опубликован не позднее 1 июля 2024 года.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что последними словами экипажа Ил-76, который разбился в Ивановской области, стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы. По данным канала, самолет не смог вернуться на аэродром, с которого он вылетел за несколько минут до случившегося, из-за поврежденных коммуникаций. Основной версией падения самолета остается техническая неисправность, однако эксперты еще выясняют все обстоятельства трагедии.

Министерство обороны РФ сообщило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Оборудование загорелось в момент взлета, после чего экипаж Ил-76 попытался экстренно приземлиться. Однако самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал на землю. В результате на месте крушения также начался пожар. Сотрудники МЧС РФ потушили огонь и завершили поисково-спасательные работы.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, зачем Киев сбил Ил-76 в Белгородской области в январе.