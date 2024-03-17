Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил СК РФ опубликовать итоги расследования по Ил-76

Путин поручил СК РФ опубликовать итоги расследования по катастрофе Ил-76

close
100%
РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ обнародовать итоги расследования по крушению военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», — следует из текста поручения президента.

При этом отмечается, что доклад должен быть опубликован не позднее 1 июля 2024 года.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что последними словами экипажа Ил-76, который разбился в Ивановской области, стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы. По данным канала, самолет не смог вернуться на аэродром, с которого он вылетел за несколько минут до случившегося, из-за поврежденных коммуникаций. Основной версией падения самолета остается техническая неисправность, однако эксперты еще выясняют все обстоятельства трагедии.

Министерство обороны РФ сообщило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Оборудование загорелось в момент взлета, после чего экипаж Ил-76 попытался экстренно приземлиться. Однако самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал на землю. В результате на месте крушения также начался пожар. Сотрудники МЧС РФ потушили огонь и завершили поисково-спасательные работы.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, зачем Киев сбил Ил-76 в Белгородской области в январе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами