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Явка на выборах президента РФ превысила 70%

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на участках для голосования превысила 70%

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Максим Шеметов/Reuters

Явка на президентских выборах в России на участках для голосования превысила 70%. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ на 16:02 по московскому времени.

Отмечается, что к этому часу на участках проголосовали 70,01% избирателей по всей России. При этом данные дистанционного электронного голосования не учтены.

До этого сообщалось, что явка на выборах российского президента превысила показатели предыдущей президентской выборной кампании 2018 года. Отмечается, что к 13:50 по московскому времени 66,07% россиян приняли участие в выборах президента.

При помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) выбрали своего кандидата 7,74 миллиона человек. Дистанционно проголосовали 6,87% от общего числа избирателей в РФ.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Москве подсчитали голоса избирателей после двух дней выборов президента.

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