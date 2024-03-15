Актеры театра и кино поддержали акцию «Сад памяти» на пресс-конференции, посвященной старту эколого-патриотического проекта. Они поздравили россиян с началом пятого сезона акции и поприветствовали ее участников.

Свое видеообращение участникам встречи направили Андрей Мерзликин и Вячеслав Манучаров, лично приехала на встречу Ольга Будина. Артисты не первый год вносят свой вклад в сохранение российской истории, высаживая деревья в память о защитниках Отечества.

По словам Будиной, эстафета памяти, которую когда-то передали потомкам родители, сегодня подхвачена новым поколением.

Будина вспомнила двоюродного деда, который когда пришли немцы, подался в партизаны.

«И сейчас мы должны быть их достойными потомками. И наша задача сделать так, чтобы таких героев помнили», – сказала актриса.

В свою очередь народный артист России Андрей Мерзликин подчеркнул, что очень тепло относится к проекту в первую очередь потому, что он символично отождествляет память о нашем прошлом.

Всего к проекту готовы присоединиться уже десятки российских знаменитостей.

Ранее пресс-конференция пятого сезона акции «Сад памяти» состоялась в Москве.