На Ямале наблюдателем на выборах президента РФ стал кот

В поселке Тазовский (Ямало-Ненецкий автономный округ) за выборами президента России наблюдает кот Кузя. Об этом РИА Новости рассказал хозяин кота и член участковой избирательной комиссии в поселке Аким Лапсуй.

«Кузю я нашел шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Я тогда не был членом избирательной комиссии, после выборов вышел и увидел бездомного котенка возле участка. С тех пор он со мной. Сегодня он как наблюдатель, у него, по сути, вторые президентские выборы», — рассказал Лапсуй агентству.

Он добавил, что Кузя является неофициальным членом УИК 1104, он следит за порядком и поднимает всем настроение. По словам владельца, кот не останется до закрытия участка, а отправится домой, так как устал.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее политтехнолог назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России.