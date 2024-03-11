В ЭИСИ обсудили предвыборные настроения россиян

За кандидата Владимира Путина на выборах президента России готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка около 70%. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы президента 2024: финальный прогноз» рассказали представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонда общественного мнения (ФОМ) и Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Так, гендиректор ВЦИОМ Валерия Федорова рассказала, что в электоральных расчетах принимаются во внимание не только ответы на вопрос, пойдут люди на выборы или нет, а также, например, информированность о факте проведения выборов, интерес к выборам, мотивы голосования.

«По данным наших расчетов, мы ожидаем явку в районе 71%. По нашим расчетам на этих выборах победит Владимир Путин с результатом порядка 82%. Следующие три кандидата идут довольно кучно, голова к голове, разрыв между ними не велик. Ожидаем, что на втором месте будет Николай Харитонов с результатом около 6%. На третьем ожидаем увидеть Владислава Даванкова с результатом тоже около 6%. На 4 месте мы видим Леонида Слуцкого с результатом около 5%», — отметила она.

Отмечается, что 6 марта ВЦИОМ провел телефонный опрос среди 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Предельная погрешность – 2,5% (p<0,05).

В свою очередь, доктор социологических наук, управляющий директор проектов ФОМ Лариса Паутова рассказала, что по данным фонда расчетная явка составила 69,8%, а прогноз для Владимира Путина — 80,8%.

«5,7% — такой результат мы ожидаем для Николая Харитонова от КПРФ. Далее с небольшим отрывом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (5,6%). И на четвертом месте Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 4,6%. Это действительно интрига для электоральных опросов», — добавила она.

Исследование «ФОМнибус» проводилось 4-6 марта 2024 года, в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. В поквартирном опросе приняли участие 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

По словам директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского, электоральный расчет показал, что прогноз по явке составил 71-73%.

«По результатам голосования за Владимира Путина мы ожидаем цифру 80,2%. Интрига по поводу второго места остается основной интригой. Результат голосования за Николая Харитонова в районе 6,3%, за Леонида Слуцкого — 5,6%, за Владислава Даванкова — 5,1%», — добавил он.

Инициативное исследование ИНСОМАР проведено методом телефонного опроса 6-7 марта 2024 года среди 3000 респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата.