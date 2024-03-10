Умерла советский диктор Светлана Моргунова

Советская телеведущая Светлана Моргунова ушла из жизни в возрасте 84 лет. Информацию о смерти диктора подтвердила ее помощница, сообщается в Telegram-канале издания Daily Storm.

«Да, сегодня. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось», — сказала женщина.

При этом журналисты поинтересовались, когда состоится церемония прощания со Светланой Моргуновой. Однако их собеседница подчеркнула, что еще находится в шоке от произошедшего и не обладает информацией о планируемом траурном мероприятии.

«Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!» — добавила помощница.

Светлана Моргунова родилась 7 марта 1940 года в Москве. В 1961 году она стала диктором Центрального телевидения СССР. Более того, женщина не раз вела выпуски таких популярных программ, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

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