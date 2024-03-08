Волонтеры из Молодежного крыла Народного фронта поздравили женщин, помогающих бойцам СВО

Волонтеры из Молодежного крыла Народного фронта поздравили с 8 Марта женщин, оказывающих поддержку участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Волонтеры подарили букеты из тюльпанов женщинам, которые трудятся в составе народных полков, варят супы, плетут маскировочные сети, собирают окопные свечи, шьют вещи и отдельные элементы боевого снаряжения. Также активисты навестили матерей героев и вышли с цветами на улицы Донецка, Макеевки и Енакиево. Не остались без внимания и женщины-военнослужащие, медицинские работники, сотрудницы МЧС.

По словам руководителя Молодежного крыла Народного фронта Владимира Тараненко, поздравления организованы в 28 регионах России.

«Таким образом «Молодежка» говорит: «Спасибо!» женщинам страны за надежный тыл. Где бы наши женщины ни встречали 8 Марта — в дороге или на службе, на работе — праздничное настроение в этот день должно быть у каждой!», — заявил Тараненко.

В Татарстане молодежная команда поздравила женщин из народных полков в трех населенных пунктах республики. Около 400 тюльпанов активисты привезли в мастерские, где сегодня трудятся мастерицы.

Сообщество «Своих не бросаем 16» в Набережных Челнах объединило более 11 тыс. жителей региона. За полтора года они отправили на передовую 400 тонн помощи для военнослужащих и госпиталей.

«Мы сами выезжаем в зону СВО, помогаем госпиталям, нашим военнослужащим и мирным жителям. Хотим выразить благодарность Народному фронту, приятно являться частичкой этой большой семьи, низкий поклон! Вы не даете нам забыть, что мы – девочки», — поблагодарила волонтеров руководитель движения «Своих не бросаем 16» Анна Артемьева.

В Дагестане принимала поздравления директор социально-психологического центра адаптации «Диалог» Зайнаб Рашидова, которая свое свободное время посвящает изготовлению маскировочных сетей. Женщина сама построила конструкцию для плетения, закупила основание, расходные материалы и начала работать.

Видя энтузиазм землячки, к ней присоединились другие жители Дагестана. В итоге сформировалась команда добровольцев, которая помогает фронту. Поздравления от молодежной команды Народного фронта получил также «швейный батальон» из Барнаула. Неравнодушные пенсионерки Западного микрорайона города объединились в сообщество и вместе шьют для бойцов тактические носилки, одежду, плетут сети, вяжут теплые вещи.