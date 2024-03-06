Психолог объяснил причины профессионального выгорания россиян

В России растет количество жалоб на профессиональное выгорание — чувство разочарования в выбранном карьерном пути, отсутствие сил и желания выходить на работу. Причем чаще такие состояния наблюдаются у молодых сотрудников в возрасте до 35 лет. Чаще всего это следствие усталости нервной системы на фоне постоянного физиологического или эмоционального стресса, объяснил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

Физиологический стресс чаще возникает из-за переутомления, а эмоциональный — из-за завышенных ожиданий и неумения принимать меняющиеся обстоятельства жизни. К ним можно отнести, к примеру, увеличение рабочего времени.

Профилактика выгорания — это отпуск, нормированный рабочий день, а также своевременные перерывы на питание. Кроме того, важно включать в свою жизнь физическую нагрузку — она помогает при усталости нервной системы и стрессе, отметил психолог.

«Основное количество людей, которые себя классифицируют как «burn out», то есть выгоревшие, причинами называют именно наличие хронических отрицательных переживаний на работе, — добавил Хорс. — На самом деле люди испытывают отрицательные эмоции не из-за обстоятельств жизни, с которыми они сталкиваются, а из-за толкования этих обстоятельств как однозначно отрицательных, а также из-за неготовности к этим обстоятельствам».

У молодых людей выгорание бывает чаще, так как они меньше готовы к непредвиденным событиям на работе и сомневаются в выбранном пути, считает психолог. Он посоветовал выстраивать адекватные ожидания от работы, быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, избегать перегрузок, а также по возможности воспринимать меняющиеся условия труда «более философски».

Напомним, по результатам исследования в России в группе риска по выгоранию находятся работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты.

Ранее психологи назвали качество, защищающее от выгорания из-за работы.