Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение по трассе «Таврида» временно ограничили в районе Феодосии

Советник главы Крыма Крючков заявил об ограничении движения по трассе «Таврида»

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Движение по трассе «Таврида» в керченском направлении временно ограничили. Об этом написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Временно ограниченно движение по трассе «Таврида» <…>. Участок в районе Феодосии», — отметил Крючков.

Он уточнил, что в ближайшее время местные власти расскажут о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений. Крючков не сообщил причину введения ограничений.

До этого стало известно, что движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами