Движение по трассе «Таврида» временно ограничили в районе Феодосии

Движение по трассе «Таврида» в керченском направлении временно ограничили. Об этом написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Временно ограниченно движение по трассе «Таврида» <…>. Участок в районе Феодосии», — отметил Крючков.

Он уточнил, что в ближайшее время местные власти расскажут о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений. Крючков не сообщил причину введения ограничений.

До этого стало известно, что движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.