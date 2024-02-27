Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-депутата Белоусова объявили в международной розыск

Экс-депутата Белоусова объявили в розыск в рамках уголовного дела о взятке

close
100%
Партия «Справедливая Россия»

Бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в международной розыск в рамках уголовного дела о взятке в размере 3,25 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник агентства отметил, что его разыскивают по линии Национального бюро Интерпола.

Мосгорсуд 3 августа 2022 года приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Теще Белоусова Маргарите Бутаковой назначили четыре года колонии условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом 500 млн рублей.

Однако в декабре 2023 года Верховный суд России отменил приговор Белоусову. Дело отправили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

По версии следствия, Владимир Белоусов и его теща Маргарита Бутакова (главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат») входили в состав организованной преступной группы вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами. В период с 2010 по 2014 год они получили от представителей дорожно-строительного холдинга более 3 млрд рублей за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог.

Летом 2022 года Московский городской суд заочно приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Бывшего депутата объявили в розыск, а экс-губернатора Челябинской области Юревича — в международный розыск.

Ранее в Саратове в отношении чиновников возбудили дела о незаконной застройке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами