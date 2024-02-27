Глава Буддийской Сангхи призвал россиян принять участие в выборах президента

Сейчас особенно важно принять участие в выборах президента России, считает глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо-лама Аюшеев.

«Сейчас сложное время, страна стоит перед выбором. Этот выбор необходимо сделать. Покажем всем, что мы едины», — отметил он.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (партия ЛДПР) и Николай Харитонов (партия КПРФ).

Всего, по данным на 25 февраля, заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ подали свыше 3 млн избирателей.

Ранее, 25 февраля, в России началось досрочное голосование на выборах президента в труднодоступных и отдаленных местах.