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Глава Буддийской Сангхи призвал россиян принять участие в выборах президента

Буддист Аюшеев: в нынешнее сложное время важно принять участие в выборах президента

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Фонд содействия буддийского образованию и исследованиям

Сейчас особенно важно принять участие в выборах президента России, считает глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо-лама Аюшеев.

«Сейчас сложное время, страна стоит перед выбором. Этот выбор необходимо сделать. Покажем всем, что мы едины», — отметил он.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (партия ЛДПР) и Николай Харитонов (партия КПРФ).

Всего, по данным на 25 февраля, заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ подали свыше 3 млн избирателей.

Ранее, 25 февраля, в России началось досрочное голосование на выборах президента в труднодоступных и отдаленных местах.

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