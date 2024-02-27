Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Почти половина украинцев уверена, что Запад устал от конфликта с Россией

КМИС: 44% украинцев считают, что Запад устал помогать Украине

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Доля жителей Украины, уверенных, что Запад все больше устает от конфликта на территории страны, неизменно растет и в феврале 2024 года составила 44%. Таковы результаты опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В пресс-релизе КМИС по этому поводу сообщается, что в конце 2022 года мнения, что Запад устает от Украины, придерживались 15% опрошенных. Через год, в октябре 2023-го, число верящих в усталость Запада выросло до 30%. А в феврале 2024 года это мнение разделяют уже 44% респондентов.

Опрос проводился 17-23 февраля методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных номеров, без учета находящихся под контролем России территорий.

24 февраля ВЦИОМ рассказал, сколько россиян поддерживают решение о проведении СВО.

В тот же день стало известно, что на Украине увеличилось число граждан, выступающих за мирные переговоры с Россией.

Ранее сообщалось, что в победу Украины в конфликте с РФ верит лишь десятая часть опрошенных европейцев.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами