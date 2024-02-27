Почти половина украинцев уверена, что Запад устал от конфликта с Россией

Доля жителей Украины, уверенных, что Запад все больше устает от конфликта на территории страны, неизменно растет и в феврале 2024 года составила 44%. Таковы результаты опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В пресс-релизе КМИС по этому поводу сообщается, что в конце 2022 года мнения, что Запад устает от Украины, придерживались 15% опрошенных. Через год, в октябре 2023-го, число верящих в усталость Запада выросло до 30%. А в феврале 2024 года это мнение разделяют уже 44% респондентов.

Опрос проводился 17-23 февраля методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных номеров, без учета находящихся под контролем России территорий.

24 февраля ВЦИОМ рассказал, сколько россиян поддерживают решение о проведении СВО.

В тот же день стало известно, что на Украине увеличилось число граждан, выступающих за мирные переговоры с Россией.

Ранее сообщалось, что в победу Украины в конфликте с РФ верит лишь десятая часть опрошенных европейцев.