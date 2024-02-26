В России захотели включить в ОМС реабилитацию женщин после родов

В Госдуме предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию женщин. Об этом пишет РИА Новости.

С инициативой выступила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, которая направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Лантратова отметила, что в 2022 году до 71,6% выросло число россиян, которые хотели бы иметь одного или двух детей, а в 2017 году их было 65,3%. При этом доля женщин, желающих иметь не больше одного ребенка, выросла до 23% с 2017 по 2022 год (на 6% больше).

Парламентарий напомнила, что частные клиники предоставляют широкий перечень услуг по программам восстановления после родов. Однако некоторые программы могут стоить до 150 тысяч рублей и не у всех семей есть на это деньги.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия сталкивается со снижением рождаемости, и иногда причиной этого становится рост благосостояния. По его словам, по мере роста благосостояния, доходов у людей появляются другие ценности, в том числе получение образования и дополнительных знаний. Из-за этого рождение ребенка откладывается, уверен Путин.

Ранее Росстат заявил о сокращении в РФ естественной убыли населения.