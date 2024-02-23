Путин в Чувашии пообщался с местными жителями

Президент Владимир Путин прибыл в Чувашию и пообщался с собравшимися жителями одного из населенных пунктов. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Корреспондент опубликовал видео со встречи Путина с жителями. Граждане пожелали президенту здоровья и протягивали ему руки для рукопожатия. Одна из местных жительниц сказала, что люди ждали прибытия главы государства пять часов.

Глава государства прилетел в Чебоксары из Татарстана, где у него были два рабочих дня. В Татарстане Путин совершил полет на бомбардировщике Ту-160М, а также принял участие в церемонии открытия Игр будущего. Вместе с главой региона Рустамом Миннихановым по ВКС Путин открыл социальные объекты.

Владимир Путин в пятницу, 23 февраля, обратился к служившим в вооруженных силах россиянам с поздравлением в честь Дня защитника Отечества. Российский президент отдельно отметил, что будущее российских вооруженных сил — армии, авиации и флота — напрямую зависит от тех сержантов и офицеров, которые в данный момент выполняют задачи в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее Глава Республики Сербской отпраздновал получение ордена от Путина.