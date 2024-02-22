В Госдуме связали с Америкой взрывной рост борщевика в России

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что взрывное распространение борщевика в России произошло из-за развала сельского хозяйства в угоду «ножкам Буша и прочим импортным радостям». Так он объяснил слова своего коллеги Тимофея Баженова о том, что разрастание борщевика «было частью бактериологической войны» со стороны США. Бурматов добавил, что в 90-е Россия находилась под сильным влиянием «этих товарищей».

«Да, вывели мы его (борщевик. — прим. «Газеты.Ru») в Советском Союзе сами как кормовую культуру, в качестве сельскохозяйственного эксперимента. Но в определенный момент этот эксперимент дал не тот результат, на который был расчет. Выяснилось, что он может расти не только там, где его предполагалось выращивать. Растение устойчиво к морозам, к засухам, вообще ко всему. И побочек у него больше, чем плюсов. В частности, его ядовитые свойства, которые могут нанести серьезный вред животным, человеку, привести к поражению органов дыхания, зрения, вплоть до летального исхода. Поэтому было решено от этого отказаться, но назад повернуться оказалось сложно. Неконтролируемый взрывной рост и распространение этой гадости произошли в 90-е годы, когда у нас вся страна находилась под очень сильным влиянием этих вот иностранных «товарищей». Мы их тогда друзьями считали, а они-то с нами продолжали вести свою борьбу. Сельское хозяйство, борьба с растениями-вредителями были загнаны в угол, в том числе стараниями тех советников, которые спокойно ходили по Белому дому. Целое десятилетие борьба с борщевиком вообще никакая не велась. Сотни тысяч гектаров сельхозземель зарастали борщевиком, приходили в упадок и уничтожались», — сказал Бурматов.

По словам депутата, бороться с борщевиком не слишком сложно, что сейчас и доказывают некоторые регионы России. Нужно проводить выкашивание, использовать специальные химикаты, по-особенному обрабатывать земли.

«Но этого же не было в 90-е годы. Наше сельское хозяйство уничтожалось по всем фронтам в угоду «ножкам Буша», канадской пшенице и прочим «импортным радостям», которыми нас активно пичкали. Мы импортировали вообще все, кормили непонятно кого. В это время и произошло взрывное распространение этой заразы на наших полях. Было ли это целенаправленной тактикой или делалось подспудно, таких подробностей мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но, убивая наше сельское хозяйство, в том числе наши тогда «заклятые иностранные друзья» привели к тому, что из некой относительно локальной проблемы ряда регионов России эта гадость накрыла фактически треть страны. Ситуация начала меняться только с приходом к власти Путина и возрождением сельского хозяйства. Тогда снова начали говорить о том, что нужно возрождать программы по борьбе с этим сорняком», — заключил Бурматов.

Накануне депутат и специалист по выживанию Тимофей Баженов во время выступления в Госдуме допустил, что распространение борщевика в России «было частью бактериологической войны» со стороны США. Запись с мероприятия была опубликована в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

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