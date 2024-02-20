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В России против американского сенатора Грэма возбудили уголовное дело

В РФ завели дело на американского сенатора Грэма за призывы к терроризму

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В России против американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно информации канала, парламентарию грозит до семи лет колонии в России. Министерство внутренних дел РФ также объявило Грэма в розыск за нарушение ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму в СМИ и Интернете). Причиной для подобного решения стало выступление сенатора на американском канале Fox News в марте 2022 года, в рамках которого он призывал граждан РФ к покушениям на российского президента Владимира Путина.

До этого МВД переобъявило в розыск по уголовной статье американского сенатор Линдси Грэм. Кроме того, Росфинмониторинг включил Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в реестр экстремистов и террористов.

Ранее Грэм призвал США давать оружие Украине в кредит.

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