Общественник назвал верным решение крымчан о возвращении полуострова в состав России

Приоритетом для главы государства Владимира Путина является обеспечение безопасности и процветания жителей всей страны, но сейчас, в преддверии 10-летия присоединения Крыма и Севастополя к России особенное внимание уделяется жителям этих субъектов. Об этом, комментируя встречу президента РФ с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

Член Общественной палаты РФ отметил, что озвученные губернатором Севастополя цифры, касающиеся роста собственного дохода бюджета, говорят о притоке капитала и создании всех условий для роста экономики.

По мнению Александра Малькевича, решение крымчан о возвращении к России оказалось верным и позволило России обеспечить создание необходимой инфраструктуры для безопасной и комфортной жизни Крыма и Севастополя.

Эксперт также отметил, что часто бывает в Севастополе и пришел к выводу, что после возвращения в «родную гавань» город получил дополнительный импульс для развития и сохранения своего исторического наследия.

«Благодаря личной поддержке президента в Севастополе восстанавливаются исторические памятники, которые имеют большое значение для жителей города и неразрывно связаны с Черноморским флотом», — констатировал Малькевич.

В качестве примера он указал, что в городе восстановлен обелиск «Штык и парус», который был возведен в 1977 году, после чего ремонт объекта никогда не проводился. Стилизованный под штык и парус монумент символизирует единство армии и флота, напоминает о статусе Севастополя как города-героя.

«На Историческом бульваре в Севастополе сейчас ведутся работы по восстановлению сразу 14 объектов культурного наследия», — сказал Малькевич.

Также он напомнил об открытом в Севастополе в 2021 году памятнике «Примирение», посвященном 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России.

«Вкупе с отреставрированной набережной монумент создает сильное впечатление», — поделился член ОП РФ.

19 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил президенту России Владимиру Путину доклад по итогам развития Севастополя за 2023 год. Также на встрече обсуждались основные экономические показатели, строительство ключевых для города объектов, главные задачи на ближайшее время.