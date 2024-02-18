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Путин заявил, что история российской государственности глубже норманнской теории

Путин: история российской государственности глубже, чем норманнская теория

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает норманнскую теорию всего лишь одной из версий происхождения российской государственности, чья история, как полагает лидер РФ, намного глубже. Путина цитирует ТАСС.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин припомнил, как упомянул в разговоре с Такером Карлсоном норманнскую теорию происхождения российского государства. Президент подчеркнул, что это только одна из версий, и многие видные русские деятели, например Михаил Ломоносов, придерживались других теорий.

«Если даже придерживаться норманнской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», — объяснил Путин.

Российский президент и раньше выражал сомнения в однозначной достоверности норманнской теории. В апреле 2022 года он отметил, что, согласно некоторым мнениям, в роду Рюрика могли быть славяне.

Норманнская теория — совокупность исторических представлений, согласно которым народы русь и варяги происходили из Скандинавии. Чаще всего сторонники этой версии опираются в своих суждениях на содержание «Повести временных лет».

Ранее Путин порассуждал об ответственности современных немцев за события XX века.

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