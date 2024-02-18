Путин заявил, что история российской государственности глубже норманнской теории

Президент России Владимир Путин считает норманнскую теорию всего лишь одной из версий происхождения российской государственности, чья история, как полагает лидер РФ, намного глубже. Путина цитирует ТАСС.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин припомнил, как упомянул в разговоре с Такером Карлсоном норманнскую теорию происхождения российского государства. Президент подчеркнул, что это только одна из версий, и многие видные русские деятели, например Михаил Ломоносов, придерживались других теорий.

«Если даже придерживаться норманнской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», — объяснил Путин.

Российский президент и раньше выражал сомнения в однозначной достоверности норманнской теории. В апреле 2022 года он отметил, что, согласно некоторым мнениям, в роду Рюрика могли быть славяне.

Норманнская теория — совокупность исторических представлений, согласно которым народы русь и варяги происходили из Скандинавии. Чаще всего сторонники этой версии опираются в своих суждениях на содержание «Повести временных лет».

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