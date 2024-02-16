Стало известно, кому из медработников повысят зарплату весной 2024 года

Медицинским работникам, которые работают в малых городах, районных центрах и селах, с 1 марта повысят ежемесячную выплату к заработной плате. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на предложение президента России Владимира Путина.

Так, врачи в городах, где живет от 50 до 100 тыс. человек, дополнительно будут получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал — 13 тыс. рублей. Врачам в поселениях с населением менее 50 тыс. человек дополнительно будут выплачивать 50 тыс. рублей, медсестрам или медбратьям — 30 тыс. рублей.

Помимо этого, во всех регионах России на 50% повысят окладную часть зарплаты медработников, они начнут получать повышенные выплаты с 1 апреля задним числом за март.

8 февраля Владимир Путин предложил увеличить выплаты академикам Российской академии наук (РАН) до 200 тыс. руб. Президент отметил, что таким образом оклад российских ученых будет проиндексирован в два раза по сравнению с предыдущим годом. Он также предложил увеличить жалование членам-корреспондентам РАН до 100 тыс. руб.

Ранее депутаты предложили освободить некоторых россиян от подоходного налога.