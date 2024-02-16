Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кому из медработников повысят зарплату весной 2024 года

«ПГ»: оклады врачей в России вырастут на 50% с 1 апреля

close
100%
Freepik

Медицинским работникам, которые работают в малых городах, районных центрах и селах, с 1 марта повысят ежемесячную выплату к заработной плате. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на предложение президента России Владимира Путина.

Так, врачи в городах, где живет от 50 до 100 тыс. человек, дополнительно будут получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал — 13 тыс. рублей. Врачам в поселениях с населением менее 50 тыс. человек дополнительно будут выплачивать 50 тыс. рублей, медсестрам или медбратьям — 30 тыс. рублей.

Помимо этого, во всех регионах России на 50% повысят окладную часть зарплаты медработников, они начнут получать повышенные выплаты с 1 апреля задним числом за март.

8 февраля Владимир Путин предложил увеличить выплаты академикам Российской академии наук (РАН) до 200 тыс. руб. Президент отметил, что таким образом оклад российских ученых будет проиндексирован в два раза по сравнению с предыдущим годом. Он также предложил увеличить жалование членам-корреспондентам РАН до 100 тыс. руб.

Ранее депутаты предложили освободить некоторых россиян от подоходного налога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами