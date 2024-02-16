Путин анонсировал скорое повышение президентской и правительственной стипендий

В России скоро повысят президентскую и правительственную стипендии, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Вопрос стипендий глава государства затронул во время общения со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

«Сейчас еще и правительственную стипендию, президентскую существенно повысим», — сказал Путин.

В конце января Путин объявил, что президентские стипендии повысят до 30 тыс. рублей. В настоящее время размер такой стипендии составлял 20 тыс. в месяц. Условием их получения в период обучения является участие в научной деятельности (семинары, публикации, научные конференции) и успешное прохождение промежуточной аттестации в вузе.

Тогда же глава государства заявил, что и кабмин РФ думает над повышением правительственной стипендии — до 20 тыс. в месяц.

В ноябре 2023 года Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере.

Ранее Медведев рассказал, как работал дворником в студенческие годы из-за низкой стипендии.